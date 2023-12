In Calabria la Scuola nazionale dell’amministrazione. Occhiuto: «noi hub di Italia e Europa»

REGGIO CALABRIA – “Questo è il primo polo formativo che questo Governo apre. È una giornata davvero importante per la Calabria, a dimostrazione che quando c’è la volontà le cose si fanno, i risultati si raggiungono”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto a Reggio Calabria in occasione della firma del protocollo d’intesa che sancisce la nascita del polo formativo della Scuola nazionale dell’amministrazione.

“Si inaugura una scuola per l’alta formazione dei dipendenti pubblici – ha aggiunto Occhiuto – che fino ad oggi, al Sud, era soltanto a Caserta. E sarà operativo, come ha anticipato il ministro Zangrillo, già da gennaio. Quindi, non è un annuncio ma il risultato di una cosa già fatta per la quale si è lavorato in silenzio, insieme al ministero, insieme all’Università di Reggio Calabria”.

“Credo – ha detto ancora il governatore calabrese- questa Scuola possa essere la Scuola della Pa che possa formare dirigenti pubblici adatti per il nuovo ‘Piano Mattei. È bello che questa scuola nasca a Reggio Calabria, che è la città più affacciata nel Mediterraneo, in quella visione che vede la Calabria veramente l’hub dell’Italia e dell’Europa sul Mediterraneo, nasca con una Università che è appunto la ‘Mediterranea. Se, come io credo, il Piano Mattei decollerà la Calabria potrà essere, davvero, l’interfaccia dell’Europa verso i Paesi che si affacciano sulla sponda Sud del Mediterraneo. Si dovranno realizzare tante nuove attività e sostenere tanti nuovi investimenti pubblici, ed è quindi, bello che ci sia qui una Scuola di alta formazione che può essere il primo tassello del Piano Mattei”.