HomeCalabria

In Calabria innovativo intervento endovascolare con tecnica robotica, eseguito solo su tre pazienti al mondo

Si tratta di un intervento unico nel panorama mondiale. Due dei pazienti sono stati operati al GOM di Reggio Calabria dalle equipe guidate dai dottori Salvatore Costarella e Pietro Volpe

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Arriva un altro bel traguardo per la sanità calabrese ed in particolare per il GOM di Reggio Calabria. Nei giorni scorsi, infatti, il dr. Salvatore Costarella, direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale, in collaborazione con l’equipe della U.O.C. Chirurgia Vascolare, guidata dal dr. Pietro Volpe, ha eseguito un intervento robotico endovascolare unico ed innovativo nel panorama mondiale. L’intervento è stato effettuato su un paziente con aneurisma dell’aorta toraco-addominale precedentemente trattato per via endovascolare, patologia ad elevata complessità che, se trattata per via chirurgica tradizionale, comporta un alto tasso di mortalità o di morbidità per i pazienti.

Il paziente durante le visite di follow-up ha presentato un accrescimento della sacca aneurismatica, pertanto l’equipe di Chirurgia Vascolare, coadiuvata dall’expertise in tecnica robotica del dr. Costarella, ha optato per un approccio con legatura dell’arteria celiaca mediante utilizzo della chirurgia robotica mininvasiva. “Tale tecnica, a bassissima invasività ed elevatissima precisione – sottolinea il dr. Costarella – in questo caso specifico ha evitato l’intervento open che avrebbe comportato un importante trauma chirurgico per il paziente ed in particolare un significativo incremento della mortalità e morbilità”.

Intervento endovascolare con tecnica robotica, due su tre al mondo in Calabria

Questo innovativo intervento è stato eseguito solo in tre pazienti al mondo, due dei quali sono stati operati al G.O.M., uno dei pochi centri presenti sul territorio nazionale per il trattamento degli aneurismi toraco-addominali – ed uno negli Stati Uniti. La Chirurgia robotica è una pratica consolidata al G.O.M. e l’equipe chirurgica ha raggiunto ottimi livelli di capacità tecnica operativa, grazie anche all’utilizzo del Robot chirurgico. La Chirurgia Vascolare del G.O.M., inoltre, è dotata dei più moderni dispositivi tecnologici e device di ultima generazione, ed è impegnata in procedure ad elevata complessità realizzate per via endovascolare.

La scelta della tecnica chirurgica utilizzata è stata anche oggetto di pubblicazione su una rivista scientifica di rilievo internazionale e ad elevato Impact Factor (IF): “Successful Celiac Trunk Robotic Ligature to Treat a Type II Endoleak After Thoracoabdominal Aneurysm Endovascular Exclusion”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Primark Rende

Primark a Rende, le prime impressioni dei clienti «assortimento al top e prezzi smart»...

Area Urbana
RENDÈ – Primark a Rende ha portato entusiasmo alle stelle e lunghe code già dalle prime ore del mattino, per l'inaugurazione del nuovo store...
superenalotto-concorso-weekend da sogno

Premi da 10mila euro non riscossi, anche nel Cosentino: ultimi giorni per incassare le...

Calabria
ROMA - Scade il tempo per incassare tre dei premi da 10mila euro messi in palio a giugno scorso dal SuperEnalotto SuperStar nell’ambito dell’iniziativa...
Slot Machine

Le slot machine più popolari tra i professionisti italiani nel 2025

Attualità
COSENZA - Nel 2025, la penetrazione nel mercato del gioco d’azzardo italiano raggiungerà il 21,3%. Tra tutte le opzioni disponibili, le slot restano le...
arresti forza nuova cz

Violenta aggressione ad un cittadino straniero, arrestati i vertici calabresi di Forza Nuova

Calabria
CATANZARO - La Polizia di Stato ha arrestato alle prime ore di oggi, tre esponenti di spicco del movimento di estrema destra Forza Nuova,...

Criminalità a Cetraro, Gentile interroga il Ministro dell’Interno «lo Stato rafforzi la sua presenza»

Tirreno
ROMA – Il deputato di Forza Italia, Andrea Gentile ha presentato un'interrogazione a risposta immediata (question time) al Ministro dell'Interno, sottoscritta da numerosi colleghi...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37287Area Urbana22401Provincia19877Italia8029Sport3866Tirreno2942Università1462
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Gemelli dati morti indagine
Calabria

Gemelli dati per morti ma sottratti e venduti. Aperta un’indagine, non...

CROTONE - Dati per morti nel 1970 ma in realtà sottratti e venduti. È la storia di due gemelli di Cutro emersa dopo tanti...
Calabria

Regionali, Lucano incandidabile. Campana (Avs): «Persona per bene, confidiamo nel ricorso»

CATANZARO - "Mimmo Lucano è una persona per bene e certamente non ha rubato soldi agli italiani come hanno fatto tanti parlamentari ancora in...
Laboratorio analisi Corigliano
Ionio

Laboratorio analisi di Corigliano, Tavernise: «Verso chiusura». Straface: «Operativo, oggi 140...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - "A distanza di oltre un mese dalla sospensione delle attività del laboratorio analisi dell'ospedale Guido Compagna di Corigliano, nulla è...
Area Urbana

Rende, le modifiche del bando per dirigente sono “incomplete”. Le associazioni...

RENDE -  L'Unione Dirigenti Calabria ed il Comitato Pa Calabria si appellano nuovamente al sindaco di Rende, Sandro Principe in merito al bando per...
Calabria

B&B e case vacanze irregolari, scattano sanzioni per oltre 40mila euro

TROPEA (VV) - Sono 34 le strutture ricettive extralberghiere, b&b e case vacanze, risultate irregolari sul territorio di Tropea e dei comuni limitrofi emerse...
defibrillatore cardiaco extravascolare
Calabria

Impiantato defibrillatore cardiaco extravascolare, è la prima volta in Calabria

REGGIO CALABRIA - Grandi risultati arrivano in Calabria sul fronte della sanità. Per la prima volta nella nostra regione è stata eseguita con successo...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA