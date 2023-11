In Calabria il progetto della fattoria terapeutica su un terreno abbandonato

CROTONE – C’è anche Bosco, acronimo di Biodiversità, oasi di salute, cura e onoterapia, presentato dall’associazione Sabir di Crotone, tra i cinque progetti selezionati dalla Fondazione Con il Sud, nerll’ambito della seconda edizione del bando “Terre Colte” finalizzato al recupero di terreni incolti nelle regioni del Mezzogiorno.

“Con una dotazione finanziaria di 383 mila euro – è detto in una nota dell’associazione – il progetto si propone di ridare vita a un terreno abbandonato, ubicato nella provincia di Crotone, attraverso la realizzazione di una fattoria terapeutica dedicata alla produzione di latte d’asina e all’onoterapia. L’iniziativa, ispirata a un modello di sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale ed economico, si propone di mettere in atto azioni concrete e durature, in termini di valorizzazione del territorio, promozione turistica e inclusione sociale, rappresentando al contempo una importante opportunità occupazionale per le comunità locali attivamente coinvolte.

Una proposta progettuale, frutto di una sinergica collaborazione tra pubblico e privato, che con l’associazione Sabir quale soggetto capofila, potrà contare sul prezioso contributo dei partner di progetto: Gal Kroton, Università ‘Magna Grecia’ di Catanzaro, Fili Meridiani e Cooperativa Terre Joniche”.

“Siamo davvero felici ed entusiasti – afferma Manuelita Scigliano, presidente dell’associazione Sabir – di poter realizzare questo nuovo progetto, a cui teniamo molto perché risponde totalmente alla mission della nostra associazione, rivolta alla tutela del benessere singolo e comunitario, alla promozione socio-culturale, a percorsi di inclusione e integrazione e alla difesa dell’ambiente e della biodiversità. Sono queste le priorità che guidano da sempre il nostro operato e continueremo a lavorare in questa direzione, sapendo di poter contare, in questo caso, anche sul fondamentale contributo dei nostri partener con i quali, siamo certi, faremo un ottimo lavoro di squadra”. Dei 5 progetti selezionati nell’ambito del bando “Terre Colte”, “Bosco” è l’unico che sarà avviato in Calabria. Le altre iniziative sostenute da Fondazione Con il Sud con complessivi 2 milioni di euro saranno realizzate in Campania, Puglia e Sicilia.