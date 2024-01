In Calabria il livello di dispersione scolastica è al 14%

ROMA – I livelli di dispersione scolastica in Italia sono ancora alti, con dati drammatici nel Mezzogiorno. In Sicilia l’abbandono scolastico si attesta al 21,1%, in Puglia al 17,6%, in Campania al 16,4% e in Calabria al 14%. Considerando anche la dispersione scolastica implicita, a livello nazionale la popolazione studentesca che si trova in condizione di fragilità degli apprendimenti supera il 20%. E’ quanto emerge da Barometro Pa, la ricerca realizzata su un campione di 500 cittadini rappresentativo della popolazione italiana da Fpa, società di Digital360, Gruppo che promuove l’innovazione digitale come motore di sviluppo sostenibile e inclusivo dell’economia e di rinnovamento delle imprese e della pubblica amministrazione. Inoltre, aumenta il mismatch tra domanda e offerta di lavoro: secondo il Sistema informativo Excelsior 2023 (Unioncamere-Anpal) nel 45% dei casi le aziende non trovano il personale che cercano.

