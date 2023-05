In Calabria i 10 finalisti alla coppa del mondo del panettone

REGGIO CALABRIA – Si è conclusa ieri, la seconda tappa delle selezioni italiane della Coppa del Mondo del Panettone, il concorso internazionale sul lievitato per eccellenza ideato da Giuseppe Piffaretti: nella suggestiva cornice del Teatro Francesco Cilea a Reggio Calabria i giurati hanno valutato e degustato con attenzione tutti i panettoni in gara. Una giornata intensa, che ha visto il coinvolgimento della giuria composta da: Pierpaolo Magni, Gastone Pegoraro, Peppe Leotta, Damiano Rizzo, Rocco Scutellà, Antonio Chiera.

Ed ecco i dieci pasticceri che si sono qualificati e che passano alla finale che si svolgerà a Sigep Rimini a gennaio 2024:

Oscar Pagani – Non solo pane Palazzolo sull’Oglio (BS)

Lastra Francesco – Pasticceria Ga Castellamare di Stabia (NA)

Obliato Nicola – Mille Dolcezze Frattamaggio (NA)

Segreto Michele – Panificio Pugliese Toritto (BA)

Cuttone Filippo – Forno Cuttone Paternò (CT)

Romano Raffaele – Gran Caffè Romano, Solofra (AV)

Musumeci Antonino – Pasticceria Musimeci. Mister Bianco CT

Memmolo Annibale – Pasticceria Memmolo Avellino

Pesce Pasquale – Pasticceria Pesce 1896 Avella (AV)

Barile Andrea – Ablab, Foggia

La Coppa del Mondo del Panettone

E’ il grande evento internazionale interamente dedicato al lievitato per eccellenza. Nasce per celebrare storia e lavorazione di un prodotto in grado di valicare i confini d’origine per imporsi sulla scena dolciaria mondiale. Patron della manifestazione è il Maestro Giuseppe Piffaretti; la prima edizione si è svolta a Lugano dall’8 al 10 novembre 2019; la seconda edizione dal 5 al 7 novembre 2021. Oltre alla competizione l’evento promuove dimostrazioni, degustazioni, visite agli espositori, laboratori, workshop per celebrare la storia e la lavorazione di un prodotto che è riuscito a valicare i confini d’origine e la stagionalità per imporsi sulla scena dolciaria mondiale.

“Condivisione e pieno apprezzamento“, sono stati espressi dal presidente Conpait, Angelo Musolino, presente a Reggio Calabria per l’evento. “Una città meravigliosa ed un teatro di tradizione che è risultato luogo ideale per la competizione e per l’ospitalità”, ha rimarcato il presidente. Hanno fatto tappa, nel corso della gara, anche il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti e l’assessore Irene Calabro’, estasiati dalla kermesse. La città dello Stretto si è resa da subito disponibile per ospitare la futura “Coppa del Mondo del Panettone Summer edition” sul lungomare più bello d’Italia.