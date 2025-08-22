In Calabria fa sempre più caldo. Meno giorni di pioggia e poca neve acuiscono la crisi idrica

- Advertisement -

COSENZA – In Calabria fa sempre più caldo e piove sempre meno. da un lato le temperature che continuano ad aumentare, con picchi preoccupanti nei mesi di gennaio e giugno, dove si sono registrati oltre +2° rispetto ai valori normali. Dall’altro la crisi idrica provocata dalla riduzione dei giorni di pioggia e dalla scarsa copertura nevosa delle nostre montagne. Tranne poche eccezioni, le piogge sono state molto inferiori rispetto alle medie storiche mentre in montagna non solo nevica meno ma fa anche poco freddo. Escludendo il mese di gennaio e di maggio, dove sono state registrate precipitazioni pari rispettivamente al 134% e al 152% rispetto a quelle medie negli altri mesi, le precipitazioni risultano molto al di sotto della media storica.

Questo in sintesi quanto riportato dal Rapporto Valutazione delle anomalie mensili di pioggia e temperatura nel 1° semestre del 2025 realizzato dal Centro Regionale Funzionale Multirischi Sicurezza Del Territorio di Arpacal. Il documento, frutto dell’elaborazione dei dati provenienti da diverse reti di monitoraggio, ha analizzato l’andamento climatico in Calabria attraverso un focus delle anomalie delle precipitazioni e delle temperature medie nel primo semestre 2025 a scala mensile, con riferimento ai relativi valori medi del trentennio 1991-2020.

In Calabria fa sempre più caldo

Nel primo semestre del 2025, la temperatura media mensile regionale ha sempre superato quella normale: particolarmente preoccupante il dato di gennaio e di giugno, quando le temperature medie registrate hanno superato di oltre 2 °C i valori normali. In particolare nel mese di gennaio +2,45 gradi mentre a giugno +2,53 gradi. Il Rapporto evidenzia un progressivo aumento delle temperature a fronte di una riduzione dei giorni piovosi, delle precipitazioni e della copertura nevosa, che limita di conseguenza l’accumulo della riserva idrica. Dalle mappe di anomalia mensile, relativo al valore medio delle precipitazioni, si nota una certa variabilità sul territorio regionale. A soffrire maggiormente il minor apporto di pioggia è il Tirreno settentrionale.