RENDE (CS) – In Calabria esiste un geosito unico in Europa, ancora oggi prezioso per conoscere e studiare eventi che milioni di anni fa hanno modificato profondamente il nostro pianeta. Ecco il video alla scoperta dei diapiri salini di Zinga, in provincia di Crotone, grazie al supporto scientifico del dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DiBEST) dell’Università della Calabria.

- Pubblicità sky-