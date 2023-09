COSENZA – Archiviata la fase perturbata, provocata da un profondo vortice che per giorni ha stazionato sul mar Ionio (tra Calabria e Grecia), dal fine settimana è tornato in cattedra l’anticiclone africano che ha riportato anche sulla nostra regione un clima estivo con temperature ovunque superiori anche ai 32-33 gradi. Niente di eccezionale, e nessuna ondata di caldo rovente anomala, ma un clima perfetto per chi ancora si trova in vacanza in Calabria e per i tanti che ieri hanno approfittato della bellissima giornata del clima estivo per raggiungere le nostre coste. Spiagge poco affollate, mare splendido e un clima settembrino perfetto.

Anticiclone africano: estate per almeno una settimana

E l’estate in Calabria continuerà per almeno una settimana. L’anticiclone sub-tropicale che in questo momento staziona nel Mediterraneo ci terrà compagnia per almeno una settimana (parliamo ovviamente delle estremi regioni meridionali) con temperature sopra la media del periodo e che raggiungeranno il picco intorno alla fine della prossima settimana, prima dell’arrivo di correnti atlantiche che provocheranno instabilità e temporali.

Il flusso instabile Nord Atlantico comincerà a scendere di latitudine tra qualche giorno, iniziando a combattere con il possente anticiclone che inizierà a cederà il passo al transito di un fronte atlantico più organizzato a metà settimana. Le prime regioni a risentire del cambio saranno quelle del Nord e del Centro. Al Sud e sulla Calabria, invece, nonostante qualche possibile disturbo a metà settimana (con isolati rovesci sui rilievi) avremo un ulteriore intensificazione del caldo tra domenica e lunedì. Il prossimo fine settimana potrebbe essere da piena estate, con temperature fino a 6/8 gradi al di sopra delle medie stagionali.