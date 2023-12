In Calabria due giorni autunnali. Tra Santa Lucia e il week-end tornano pioggia, freddo e neve

COSENZA – È un avvio di settimana decisamente più stabile in Calabria e con un netto aumento delle temperature, per l’afflusso di correnti occidentali di matrice subtropicale. Vivremo due giorni di stampo quasi autunnali sulla nostra regione, con qualche velatura di passaggio, ma che faranno da preludio ad un nuovo cambiamento climatico che si concretizzerà tra il giorno di Santa Lucia e il fine settimana quando correnti molto fredde di origine artica, sotto la spinta dell’anticiclone, inizieranno a scendere verso l’Europa Centrale e l’area balcanica, interessando anche l’estremo Sud della nostra Penisola e la nostra regione.

Nel fine settimana clima invernale

In particolare tra giovedì e sabato la Calabria risentirà di una decisa instabilità atmosferica con l’ingresso un fronte nord-atlantico, legato all’affondo della saccatura dal Nord Europa. Un peggioramento di stampo decisamente invernale, visto che il clima tutto sommato mite di questi giorni, sarà spazzato via dall’ingresso dell’aria fredda artica. Tra venerdì e sabato sono previsti anche rovesci e nevicate su Sila e Pollino a quote di media montagna. I venti si disporranno da Nord e Le temperature subiranno un brusco calo. Domenica sarà la giornata più fredda anche se il sole sarà prevalente un pò ovunque, fatta eccezione per gli ultimi disturbi sulle zone orientali dove non si escludono gli ultimi rovesci.