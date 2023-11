In Calabria consegne urbane sempre più green con nuovi mezzi elettrici

LAMEZIA TERME (CZ) – Renault Trucks ha recentemente dato il via a una nuova era delle consegne urbane e dell’ultimo miglio sostenibili in Calabria, consegnando mercoledì scorso la prima flotta di 15 nuovi mezzi Master Van E-tech 52 Kw 100% elettrici all’azienda Atre Express /GLS a Lamezia Terme. I veicoli appena introdotti opereranno principalmente in aree urbane soggette a restrizioni al traffico e nei centri storici per effettuare consegne urbane a zero impatto ambientale. Atre Express consegnerà 5 mezzi per ogni sede tra i tre punti di logistica sul territorio (Crotone, Lamezia e Reggio Calabria) con punti di ricarica appositamente dedicati a questi veicoli.

I veicoli appena introdotti saranno integrati nella flotta, con la specifica missione di operare principalmente in aree urbane soggette a restrizioni al traffico e nei centri storici. L’obiettivo è quello di rivoluzionare il mondo dei trasporti e della logistica con la riduzione di CO2.

Un primo piccolo passo ecologico attraverso un investimento importante per raddrizzare il tiro sul distrasoso inquinamento ambientale che attanaglia la nostra terra, causato anche da una mobilità urbana che ormai da anni contribuisce in maniera preponderante al riscaldamento dell’atmosfera terrestre che si sta registrando dalla metà del XX secolo.