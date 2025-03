In Calabria calano le richieste di brevetto europeo: 12 le domande presentate

- Advertisement -

CATANZARO – In calo, nel 2024, le richieste di brevetti europei in Calabria. È quanto emerge dall’annuale rapporto dell’Ufficio Europeo (Epo), i cui risultati sono stati anticipati dal Sole24Ore. Nell’ultimo anno le domande provenienti dalla regione sono state in tutto 12, pari allo 0,2% del totale nazionale, con una diminuzione del 14,3% rispetto all’anno precedente. A livello nazionale dove si registra un calo del 4,5% nel confronto con il 2023, primeggiano le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna (entrambe presenti nella top 20 dell’Ue) e poi il Veneto con a seguire la Toscana e il Lazio. Le domande di brevetti presentate complessivamente in Italia nel 2024 sono state 4.853, dato che conferma l’Italia al quinto posto i Europa e all’11/mo nel mondo. Per quanto riguarda il sud peninsulare spicca la performance della Basilicata che totalizza un + 16,7% rispetto all’anno precedente mentre sono di segno negativo il Molise (-50%), la Puglia (-25%)l’Abruzzo (-11,9%) e la Campania -8,4%). Positivi i risultati delle due isole con la Sicilia a +20% e la Sardegna +13,3%.