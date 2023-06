In Calabria arriva la ‘Pet mobile’ : «liste d’attesa meno lunghe per i malati oncologici»

CATANZARO – Liste di attesa meno lunghe per i malati oncologici. È arrivata, infatti, al policlinico universitario di Germaneto la Pet mobile. Ad annunciarlo il presidente della Regione e commissario alla sanità in Calabria Roberto Occhiuto, attraverso un video su Facebook. “C’era una necessità nata dall’incremento delle liste d’attesa che sono diventate veramente lunghe. La pet mobile fa delle diagnosi ai malati oncologici, per cui è necessario che le liste d’attesa siano sempre molto corte. È un supplemento alla Pet fissa che purtroppo spesso si è rotta”.

“Utilizzando entrambe abbiamo una potenzialità di 20 pazienti al giorno. Adesso siamo in media a 10 pazienti al giorno, ma certamente potremmo incrementare e arrivare fino anche a 20 in 2 turni. E si può quindi arrivare a eliminare completamente- dice Occhiuto – le liste d’attesa nel giro di un mese”.