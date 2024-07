LAMEZIA TERME (CZ) – Grave incidente stradale questa mattina a Lamezia Terme, in località Bagni. Per cause ancora da accertare, una donna di 60 anni ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Panda, schiantandosi contro un muro. La donna, secondo quanto si apprende, è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Pugliese di Catanzaro e versa in gravi condizioni a causa di un’emorragia cerebrale. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso.

