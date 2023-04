In auto con tre chili di cocaina nascosti nel vano dell’airbag, arrestato

PALERMO – La guardia di finanza palermitana, ha arrestato un uomo di 58 anni, Giovanni Fabiano, 58 anni di Melito Porto Salvo, centro del reggino, accusato di essere un corriere della droga. Sequestrati 3,2 chilogrammi di cocaina. La droga era nascosta in un’autovettura fermata nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello in direzione Palermo. Nel corso di un controllo in autostrada le fiamme gialle hanno fermato l’auto e identificato il conducente.

Durante la perquisizione grazie all’intervento del cane antidroga Elisir i finanzieri hanno trovato tre panetti di cocaina nascosti in un doppiofondo ricavato nel vano airbag del lato passeggero, accessibile attraverso una apertura meccanica. Fabiano è stato portato nel carcere “Antonino Burrafato” di Termini Imerese. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto il carcere. La droga, qualora immessa sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 250.000 euro.