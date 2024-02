In auto con 125 chili di hashish, 46enne incastrato dai cani antidroga

VILLA SAN GIOVANNI (RC) – La guardia di finanza ha arrestato in flagranza di reato, per traffico di sostanze stupefacenti, un quarantaseienne della provincia di Roma. L’uomo, che era diretto in Sicilia a bordo di un’utilitaria, è stato sottoposto, nell’area degli imbarcaderi, ad un controllo nel corso del quale ha dimostrato segni di nervosismo.

Pertanto i finanzieri hanno deciso di perquisire l’autovettura e grazie al fiuto dei cani antidroga Syria ed Edin, i militari hanno scoperto 6 borsoni di colore nero, contenenti panetti di hashish, dal peso complessivo di oltre 125 chilogrammi.

All’esito delle operazioni, sono stati sequestrati la droga e due telefoni cellulari. L’uomo è stato arrestato e portato nella Casa Circondariale “Arghillà” di Reggio Calabria, a disposizione della locale Procura della Repubblica. Il valore della droga, se immessa sul mercato, è di circa un milione di euro.