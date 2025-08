IMU e TARI su concessioni demaniali marittime: accertate evasioni per oltre 400mila euro

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – I Finanzieri della Sezione Operativa Navale di Roccella Ionica, coordinati dal Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, hanno concluso un’articolata attività investigativa sulle concessioni demaniali marittime lungo il litorale ionico reggino. Le verifiche hanno svelato gravi omissioni fiscali in materia di IMU e TARI, per annualità mai dichiarate né versate. L’operazione si è avvalsa di controlli incrociati su documenti catastali, sopralluoghi con mezzi navali e tecniche di stima presuntiva, fondamentali per ricostruire la reale capacità contributiva dei soggetti economici controllati.

Sono quattro le imprese coinvolte, per un recupero fiscale complessivo che supera i 400mila euro tra tributi, sanzioni e interessi. L’intervento, spiegano le Fiamme Gialle, tutela le entrate dello Stato e degli Enti locali e ripristina la leale concorrenza tra gli operatori del demanio marittimo e dei servizi turistici portuali.