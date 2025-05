Imprenditore rubava energia elettrica per alimentare l’intera struttura ricettiva, danno da 300mila euro

- Advertisement -

COTRONEI (KR) – Un imprenditore locale è stato arrestato in flagranza dai carabinieri per furto aggravato di energia elettrica. Si tratta del titolare di una nota struttura ricettiva ubicata in località Trepidò – Villaggio Palumbo, che avrebbe realizzato un allaccio abusivo a una cabina di distribuzione dell’energia elettrica di proprietà della società Enel S.p.A., mediante un sistema rudimentale ma funzionale, finalizzato ad alimentare integralmente l’intero complesso per un prolungato periodo temporale.

Le indagini, avviate a seguito di alcune anomalie riscontrate nella rete elettrica locale, hanno portato i militari dell’Arma ad effettuare un accesso ispettivo congiunto con personale tecnico specializzato dell’Enel. Giunti sul posto, è stata accertata l’effettiva presenza di un allaccio non autorizzato. Si è proceduto così all’immediata interruzione dell’erogazione, il danno economico stimato ammonta a circa 300.000 euro. Tutto il materiale tecnico utilizzato per la realizzazione dell’allaccio abusivo è stato sottoposto a sequestro penale. L’imprenditore, al termine delle formalità di rito, è finito agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.