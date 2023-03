Imprenditore gambizzato a colpi d’arma da fuoco, individuato il presunto autore

VIBO VALENTIA – La Polizia di Sato ha individuato l’autore del ferimento alle gambe di un imprenditore a colpi d’arma da fuoco avvenuto la sera del 20 gennaio scorso in centro a Vibo. La vittima era uscita da un circolo privato e appena entrata in macchina, era stata raggiunta da un uomo, con il volto parzialmente travisato da un cappuccio, il quale aveva esploso diversi colpi d’arma da fuoco per poi darsi alla fuga.

La Squadra Mobile di Vibo Valentia, ha avviato mirate attività investigative e acquisito i filmati di videosorveglianza di tutti gli impianti pubblici e privati presenti nell’area di interesse, costruendo una sorta di ‘reticolato virtuale’ per scandagliare tutti i movimenti nelle immediate vicinanze del luogo del ferimento, in concomitanza con l’agguato.

Dall’analisi dei filmati e dall’attività tecnica, è stato individuato l’autore e sono stati ricostruiti anche gli spostamenti compiuti prima e dopo l’azione di fuoco. A carico del soggetto sono emersi gravi indizi di colpevolezza e il soggetto è stato arrestato e posto ai domiciliari.