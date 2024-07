Imprenditore dona 15 poltrone al reparto di pediatria del ‘San Giovanni di Dio’

CROTONE – Garantire maggiore comfort ai genitori che assistono i bambini in corsia notte e giorno. Si è tenuta stamattina, presso il reparto di Pediatria dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone, una piccola cerimonia di inaugurazione e consegna delle 15 poltrone donate dall’imprenditore di Isola di Capo Rizzuto, Antonio Iannone, che ha inteso ringraziare il personale medico e infermieristico per le attenzioni e le cure riservate alla sua bambina, durante il ricovero.

Un piccolo segno di gratitudine, a detta di Iannone, che spera di essere da esempio per l’imprenditoria locale, nel favorire gesti di solidarietà e di generosità, nonché la sinergia con la sanità pubblica, al fine di migliorare le condizioni dei pazienti e delle loro famiglie. Iannone ha sottolineato la grande professionalità e la totale dedizione dimostrate nei confronti della propria bambina, ma anche dei genitori, dall’intero staff del reparto di Pediatria, diretto da Stefania Zampogna. Insieme al Primario, il papà imprenditore ha deciso di donare proprio le poltrone per le mamme ed i papà, in quanto necessarie per migliorare l’assistenza ai bambini e per garantire un riposo dignitoso ai genitori.

“La vicinanza dell’imprenditoria e della società civile è un segnale importante e molto positivo per l’azienda sanitaria – ha commentato il Commissario straordinario dell’Asp di Crotone Antonio Brambilla – Per altro si tratta anche di un riconoscimento ai professionisti delle nostra azienda che, oggettivamente, stanno lavorando veramente molto bene e che ci rende molto contenti”. Alla cerimonia erano presenti anche il Direttore sanitario Pasquale Mesiti ed il Direttore di Presidio medico Lucio Cosentino.