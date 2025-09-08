HomeCalabria

Impiantato defibrillatore cardiaco extravascolare, è la prima volta in Calabria

L'intervento è stato realizzato presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Si tratta di un dispositivo di ultimissima generazione in grado di prevenire la morte cardiaca improvvisa

REGGIO CALABRIA – Grandi risultati arrivano in Calabria sul fronte della sanità. Per la prima volta nella nostra regione è stata eseguita con successo la procedura di impianto di un defibrillatore cardiaco extravascolare, un dispositivo di ultimissima generazione in grado di prevenire la morte cardiaca improvvisa.

Un traguardo raggiunto al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria dove innovazione tecnologica, competenze mediche ed un approccio multidisciplinare ha consentito di ottenere un grande ed unico primato grazie alle operazioni svolte dalla U.O.C. Cardiologia-UTIC con l’equipe diretta dal dr. Frank Benedetto.  L’intervento è stato possibile grazie alla sinergia tra il reparto di Cardiologia-UTIC coadiuvato dal dr. Antonio Pangallo e dal dr. Domenico Oriente, e la U.O.C. di Cardiochirurgia, guidata dal dr. Pasquale Fratto, con la collaborazione del dr. Luca Bellieni

Che cos’è il defibrillatore cardiaco extravascolare

Si tratta di un defibrillatore cardiaco impiantabile di nuova generazione che si posiziona completamente all’esterno del cuore e dei vasi sanguigni, sotto lo sterno, offrendo la protezione contro la morte cardiaca improvvisa che fornisce un defibrillatore tradizionale, ma senza i rischi legati alla presenza di elettrocateteri all’interno del cuore.

Il dispositivo inoltre offre una terapia più completa grazie anche alla stimolazione anti-tachicardica (ATP) che interrompe le aritmie veloci. Tra i vantaggi vi sono ancora le dimensioni ridotte che garantiscono maggiore comfort ed una batteria di lunga durata. L’impiego del defibrillatore extravascolare è avvenuto a partire dal 2023, segnando un passo importante nella gestione delle patologie aritmiche.

