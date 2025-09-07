Impatta contro una vettura parcheggiata, ferito il conducente e traffico rallentato

- Advertisement -

CATANZARO – Una domenica, quella di oggi, caratterizzata da numerosi incidenti. Dopo il tragico impatto nella notte sulla Statale 106 nel Cosentino, e il sinistro che ha coinvolto quattro ragazzi, un altro scontro si è verificato stamattina a Catanzaro, nella zona sud della città dove è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Il sinistro si è verificato su viale Magna Graecia e ha coinvolto due vetture: una Ford Fiesta, in transito al momento dell’impatto, e una Chevrolet berlina, regolarmente parcheggiata.

All’interno della Ford si trovava solo il conducente, che ha riportato ferite lievi. L’uomo è stato assistito sul posto dal personale del 118, giunto rapidamente insieme agli agenti della polizia locale, incaricati dei rilievi e della gestione del traffico. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona e i veicoli coinvolti, operazioni indispensabili per evitare ulteriori rischi alla circolazione e per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale. A causa dell’incidente, si sono registrati disagi alla viabilità, con la chiusura temporanea di una corsia di viale Magna Graecia.