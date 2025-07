Immobili dello Stato, anche in Calabria beni che l’Agenzia del Demanio dona in concessione

- Advertisement -

COSENZA – È stata pubblicata la prima tranche dei bandi relativi agli immobili dello Stato che l’Agenzia del Demanio dona in concessione a investitori privati, enti del terzo settore e operatori nel mondo del sociale, del turismo e della cultura. In tutto sono 20 i beni che si trovano in varie regioni d’Italia e alcuni sono anche in Calabria. Questi vengono proposti al mercato dall’Agenzia con differenti strumenti di concessione: uso temporaneo, concessione di valorizzazione, concessione agevolata.

Sono quattri gli edifici che si trovano in Calabria, tutti in provincia di Reggio Calabria. Si tratta della ex Casa del Fascio ad Ardore, dell’edificio scolastico a Rione San Rocco a Fiumara, dell’ex Pretura e dell’ex ufficio del Registro a Oppido Mamertina.

Le info utili: bando, scadenze e altri siti

Sono 9 gli edifici e le arre disponibili per uso temporaneo, ovvero per un periodo che va da 6 mesi a 6 anni. Immbili questi che possono essere aperti al pubblico per iniziative e attività civiche, sociali e culturali, nelle more del completamento degli interventi di riqualificazione. Otto, invece, sono gli edifici che vengono dati in concessione di valorizzazione e 3 quelli in concessione a enti del terzo settore. Per avere maggiori informazioni è possibile consultare i bandi che sono stati pubblicati sul sito www.agenziademanio.it nella sezione “Gare e Aste” ed in quella “In evidenza”.

La scadenza per presentare le domande varia in base ai siti. Si tratta del 25 settembre 2025 alle ore 12 per i seguenti beni: Ex Casa del Fascio ad Ardore (Reggio Calabria); Ex Caserma Vittorio Emanuele a Trieste; Faro del Cardeto ad Ancona; Ex immobile Anas a Foggia; Locali ex palestra Dopolavoro dei Monopoli di Stato a Roma; Ex Convento di San Domenico a Sciacca (Agrigento); Casello di Verocai a Cortina d’Ampezzo (Belluno); Casello di Ospitale a Cortina d’Ampezzo (Belluno); Casello di Ruffredo a Cortina d’Ampezzo (Belluno) Per gli immobili disponibili in concessione di valorizzazione, per i quali si prevede l’affidamento da 6 a 50 anni per investimenti finalizzati alla loro rigenerazione.

Il termine ultimo di presentazione dell’offerta è, invece, fissato per l’11 dicembre 2025 alle 12 per i beni: Edificio Scolastico a Rione San Rocco, Fiumara (Reggio Calabria); Ex Pretura a Oppido Mamertina (Reggio Calabria); Ex Ufficio del Registro a Oppido Mamertina (Reggio Calabria); Borgo Filaga a Prizzi (Palermo); Porzione dell’ex Caserma Verdinois a Trapani; Ex Idroscalo di Augusta (Siracusa) – Porzione hangar e fabbricati con parco per dirigibili Torre Castelluccia a Pulsano (Taranto). (ANSA).