Imbarcazioni in difficoltà: due stanno per affondare, un’altra di incagliarsi. Soccorsi dalla Guardia Costiera

Diversi interventi di salvataggio della Guardia Costiera nel crotonese con le motovedette che hanno recuperato e messo in sicurezza gli occupanti delle imbarcazioni in difficoltà

CROTONE – La Guardia Costiera di Crotone ha eseguito diversi interventi di soccorso in mare. Il primo intervento ha riguardato un natante da diporto in procinto di affondare nei pressi di Torre Vecchia, a Isola di Capo Rizzuto, con quattro persone a bordo. Le motovedette sono state immediatamente inviate sul posto per prestare assistenza ed hanno tratto in salvo le quattro persone. Il natante, parzialmente affondato, è stato successivamente recuperato senza provocare danni all’ambiente marino costiero.

Successivamente, con la supervisione della sala operativa della Direzione marittima di Reggio Calabria, il personale della Guardia costiera di Crotone è intervenuto per un natante da diporto in avaria con quattro persone a bordo, a rischio di incagliarsi sugli scogli a nord di Capo Colonna. Sono intervenute le motovedette e gli occupanti sono stati messi in sicurezza e trasportati al porto Vecchio di Crotone, mentre l’imbarcazione è stata messa in sicurezza.

Barca soccorsa mare

Poco dopo, è stata segnalata un’ulteriore emergenza per un natante semiaffondato sempre nei pressi di Capo Colonna, con due persone a bordo. La motovedetta è intervenuta soccorrendo gli occupanti e riportandoli in salvo in buone condizioni. Anche questa unità è stata recuperata e portata in porto senza alcun impatto sull’ambiente marino costiero.

