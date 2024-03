Il suocero le spara diversi colpi. Lei per salvarsi si lancia dal balcone di casa: grave una donna

GIOIA TAURO (RC) – Si trova ricoverata in gravi condizioni al GOM di Reggio Calabria in attesa di un intervento chirurgico una donna ricoverata con ferite da arme da fuoco e politraumi e trasferita dall’ospedale di Gioa Tauro dove era stata traportata dal 118 in un primo momento. È accaduto nella tarda mattinata di oggi nel centro del reggino dove la donna, di origini tunisine, è stata attinta da diversi colpi d’arma fuoco, sparati al petto e fianco. A premere il grilletto, per motivi ancora in corso di accertamento, sarebbe stato il suocero, A.G. un pregiudicato di 84 anni.

La donna per salvarsi la vita si è lanciata dal balcone dell’abitazione riportando anche dei politraumi. Il suo attentatore si è poi costituito al Commissariato di polizia che sta indagando, consegnando anche l’arma. Da quanto appreso tutto sarebbe nato da un litigio con il marito. Lete degenerata e sfociata nei colpi d’arma da fuoco.