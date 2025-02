Il sottosegretario Delmastro in Calabria: “La sinistra vuole le mie dimissioni? Non esiste”

- Advertisement -

CROTONE – “Noi abbiamo un solo datore di lavoro, il popolo italiano che ci ha votato, i cittadini italiani che ci hanno votato. Loro spengono l’interruttore non certamente la sinistra”. Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Del Mastro, parlando con i giornalisti a margine di una visita nel carcere di Crotone. “Diciamo che il pubblico ministero – ha aggiunto il sottosegretario facendo riferimento alla sua vicenda giudiziaria in relazione al caso Cospito – aveva chiesto tre volte l’assoluzione, ma il giudice ha deciso di condannare. Troverò un giudice a Berlino in appello, ne sono sicuro. In ogni caso, sono assolutamente convinto che questa vicenda non bloccherà nessuno dei percorsi di riforma intrapresi. Voglio sperare, comunque, che tutto questo non sia un segnale, ma se lo fosse posso garantire che tutti coloro che hanno tentato di piegarmi nella vita si sono trovati di fronte a un muro e continueranno a trovarsi di fronte un muro”.

Delmastro: “Dimissioni perchè le chiede la sinistra? Non esiste”

“Ogni giorno c’é qualcuno che si alza chiede le dimissioni di qualcun altro. Ma si é mai visto qualcuno che si sia dimesso perché l’ha chiesto la sinistra? Non esiste”. Così il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, parlando con i giornalisti a Crotone. “Abbiamo vinto le elezioni – ha aggiunto Delmastro – e governiamo. È una cosa a cui la sinistra era disabituata perché erano vent’anni che perdeva tutte le elezioni possibili ma continuava a governare lo stesso, in sfregio alla volontà popolare”.