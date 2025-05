Il sorriso dei 48 medici cubani pronti a lavorare negli ospedali: «grazie Calabria, non vi deluderemo»

- Advertisement -

CATANZARO – “La nostra missione è salvare vite”. Sono le parole di uno dei 48 medici cubani che andranno ad aggiungersi ai 352 colleghi che operano già nelle strutture ospedaliere della Calabria. In un video sui social pubblicato dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, si presentano. Sono i medici dell’ultimo contingente di operatori sanitari caraibici arrivato in Calabria per dare supporto negli ospedali calabresi a seguito dell’accordo siglato nel 2022 tra la Regione e la società Comercializadora de Servicios Medicos Cubanos S.A.

Le loro prime impressioni esprimono entusiasmo e voglia di fare: la dottoressa Rameni, specializzata in emergenza urgenza dice “non vedo l’ora di iniziare”; una pediatra si dichiara “felice di aiutare i bambini calabresi e il popolo calabrese”; ancora una fisiatra dice “farò di tutto” mentre un dottore di rianimazione si dice “contento di lavorare con gli italiani”. Poi c’è chi dice di amare il peperoncino o desidera “andare ogni tanto al mare”. Infine il commento del presidente Occhiuto: “C’è tanto amore in chi fa questo lavoro. La Calabria vi ringrazia”.