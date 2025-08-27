Il Ponte «lo facciamo davvero questa volta, però dovete aspettare un po’: ci vogliono 7 anni»

- Advertisement -

RIMINI – Il Ponte sullo Stretto “lo facciamo davvero questa volta, però dovete aspettare ancora un po’ perché ci vogliono sette anni per costruirlo. Però lo facciamo davvero”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini parlando con un volontario di Radio Meeting mentre visita i padiglioni della Fiera di Rimini allestiti per la kermesse di Cl.

“Il Meeting – ha sottolineato – è uno dei pochi luoghi in cui puoi parlare di quello che completamente fai, al di là delle ideologie. Siccome spesso ti etichettano a prescindere in base a quello che fai qua, se dobbiamo parlare di ponti e di autostrade, parliamo di ponti e di autostrade non parliamo di fascisti e comunisti. Da questo punto di vista il meeting è un punto di riferimento”.

“Conto l’anno prossimo di essere qui a raccontare di tante infrastrutture fatte, a raccontare, della posa della prima pietra del Ponte sullo Stretto di Messina”, ha precisato. “Opere come il Ponte, ha proseguito “frutto di un Governo solido: di gente che si parla. C’è una squadra che ha sensibilità diverse ma riesce a fare sintesi”. Inoltre, ha aggiunto Salvini, la costruzione del ponte “porterà tanti ingegneri italiani che sono andati al’estero, tanti cervelli che sono andati via e che potranno tornare”.