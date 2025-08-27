HomeCalabria

Il Ponte «lo facciamo davvero questa volta, però dovete aspettare un po’: ci vogliono 7 anni»

Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini: «Conto l'anno prossimo di essere qui a raccontare della posa della prima pietra»

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

RIMINI – Il Ponte sullo Stretto “lo facciamo davvero questa volta, però dovete aspettare ancora un po’ perché ci vogliono sette anni per costruirlo. Però lo facciamo davvero”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini parlando con un volontario di Radio Meeting mentre visita i padiglioni della Fiera di Rimini allestiti per la kermesse di Cl.

“Il Meeting – ha sottolineato – è uno dei pochi luoghi in cui puoi parlare di quello che completamente fai, al di là delle ideologie. Siccome spesso ti etichettano a prescindere in base a quello che fai qua, se dobbiamo parlare di ponti e di autostrade, parliamo di ponti e di autostrade non parliamo di fascisti e comunisti. Da questo punto di vista il meeting è un punto di riferimento”.

“Conto l’anno prossimo di essere qui a raccontare di tante infrastrutture fatte, a raccontare, della posa della prima pietra del Ponte sullo Stretto di Messina”, ha precisato. “Opere come il Ponte, ha proseguito “frutto di un Governo solido: di gente che si parla. C’è una squadra che ha sensibilità diverse ma riesce a fare sintesi”. Inoltre, ha aggiunto Salvini, la costruzione del ponte “porterà tanti ingegneri italiani che sono andati al’estero, tanti cervelli che sono andati via e che potranno tornare”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

rosa vespa

Neonata rapita a Cosenza, la difesa di Rosa Vespa chiede l’abbreviato e punta sulla...

Area Urbana
COSENZA - A quanto apprende l'Adnkronos, gli avvocati di Rosa Vespa, la donna che nello scorso gennaio sottrasse una neonata dalla clinica Sacro Cuore...
Palestina Celico

Celico: il Consiglio comunale approva la delibera per il riconoscimento della Palestina come Stato

Provincia
CELICO - Il Consiglio comunale di Celico ha approvato una delibera per il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina. La proposta, è stata presentata...
ostie-chiesa

Furto di ostie nella chiesa del Carmelo, il secondo in pochi giorni. Il sindaco...

Calabria
TAURIANOVA (RC) - "Apprendo con sgomento la notizia della profanazione del tabernacolo e del furto delle ostie nella chiesa dedicata alla Madonna del Carmelo...
Settembre Rendese 2025

Il Settembre Rendese 2025 esplode in musica con i concerti di Noemi, Coma Cose...

Area Urbana
RENDE - Prende sempre più forma il Settembre Rendese 2025. Giunto alla sua 60^ edizione è il festival più longevo della Calabria, punto di...

Occhiuto ricorda la vertenza Abramo Customer Care: «Salvati mille posti di lavoro, ancora altre...

Calabria
CATANZARO - "Vi racconto una storia... C'erano mille famiglie calabresi che rischiavano di perdere tutto. Oggi quelle famiglie hanno ritrovato serenità". Erano le famiglie...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37125Area Urbana22287Provincia19797Italia8007Sport3852Tirreno2918Università1450
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

rosa vespa
Area Urbana

Neonata rapita a Cosenza, la difesa di Rosa Vespa chiede l’abbreviato...

COSENZA - A quanto apprende l'Adnkronos, gli avvocati di Rosa Vespa, la donna che nello scorso gennaio sottrasse una neonata dalla clinica Sacro Cuore...
ostie-chiesa
Calabria

Furto di ostie nella chiesa del Carmelo, il secondo in pochi...

TAURIANOVA (RC) - "Apprendo con sgomento la notizia della profanazione del tabernacolo e del furto delle ostie nella chiesa dedicata alla Madonna del Carmelo...
libri-scuola-cedole_Marziale
Calabria

Marziale, il garante per l’infanzia contro il caro-scuola: «Qui in Calabria...

REGGIO CALABRIA - "L'aumento generalizzato dei costi legati all'inizio dell'anno scolastico rappresenta un serio ostacolo all'esercizio del diritto allo studio per migliaia di bambini...
Fiera-San-Giovanni-in-Fiore
Provincia

San Giovanni in Fiore, inaugurata la Fiera tradizionale: tre giorni di...

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - È stata inaugurata la fiera tradizionale di San Giovanni in Fiore, che fino a giovedì 28 agosto animerà...
Giuseppe-Conte_Pasquale-Tridico
Calabria

Conte: «FdI attacca Tridico, ma con il reddito di cittadinanza ha...

ROMA - "Fratelli d'Italia e i giornali posseduti da parlamentari di maggioranza hanno scatenato una campagna contro Tridico, perché nel loro mondo al contrario...
Rissa-Le-Cannella_Filippo-Verterame
Calabria

Filippo Verterame ucciso in una rissa a Le Cannella: Giuseppe Paparo...

CROTONE - Ha ammesso le proprie responsabilità Giuseppe Paparo, di 39 anni, arrestato dai carabinieri con l'accusa di essere stato il responsabile dell'omicidio di...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA