Il pitone avvistato ieri è stato trovato: cessato l’allarme sul serpente di due metri

SERRA SAN BRUNO (VV) – Il pitone bianco che era stato avvistato nella giornata di ieri in Via Giacomo Matteotti, a Serra San Bruno, è stato ritrovato. L’annuncio sui social del sindaco Alfredo Barillari che rassicura la cittadinanza.

“Il pitone avvistato in Via Matteotti è stato ritrovato. Ho personalmente parlato con il proprietario, il quale si metterà in contatto con i carabinieri forestali per esibire la regolare documentazione richiesta per il possesso di animali del genere”, scrive Barillari sulla propria pagina Facebook.

Il serpente lungo due metri aveva destato allarme, scatenando il panico e diverse segnalazioni alle autorità competenti. Nessun pericolo comunque per l’uomo in quanto tale pitone definito ‘albino’ non è velenoso.