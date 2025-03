Il peperoncino di Calabria conquista Tokyo. La sua storia studiata dall’università giapponese

- Advertisement -

DIAMANTE (CS) – L’Accademia del peperoncino nei giorni scorsi ha ospitato Masaki Okno dell’Università di Tokyo, in giro per la Calabria per studiare il peperoncino.

Lo ha accolto il presidente Enzo Monaco che si è intrattenuto con lui in una lunga intervista. “La Calabria – ha detto il prof. Masaki Okno – è universalmente famosa come terra del peperoncino ed è stata perciò fondamentale una visita all’Accademia che da anni ne diffonde la storia e la cultura”.

“Il peperoncino si sta diffondendo a Tokyo – ha spiegato ancora il docente – ma ci sono poche informazioni sulla sua utilizzazione sulla sua storia. Da qui l’idea dell’Università per una pubblicazione con la sua storia e le sue tradizioni. Per noi, ha continuato il professore, è importante soprattutto conoscere quello che c’è dietro il peperoncino, il significato è che ha e i valori che rappresenta”. L’incontro si è concluso con uno scambio di doni e con la fotografia di rito.