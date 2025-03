- Advertisement -

CATANZARO – Il Pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa torna in Calabria: dal 6 al 9 marzo sarà nella parrocchia del Sacro Cuore di Catanzaro Lido, nell’ Arcidiocesi di Catanzaro – Squillace.

Spiega il parroco P. Rocco Predoti O.F.M: “La comunità francescana e parrocchiale del Sacro Cuore è felice di poter accogliere Maria pellegrina in mezzo a noi in questo anno giubilare. Il Tempo di Quaresima ci fa contemplare il volto amorevole e doloroso di Maria che nutre la speranza sotto la croce. Con lo stesso slancio di San Massimiliano Kolbe, insieme alla Milizia dell’Immacolata, desideriamo offrire a tutti la luce che viene da Maria Immacolata per dare forza al pellegrinaggio giubilare”.

Il Pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa, di cui Catanzaro Lido è una delle tappe, ha preso avvio l’11 novembre 2020, in Vaticano, con la benedizione di Papa Francesco in ricordo del 190° anniversario delle apparizioni a Santa Caterina Labouré e guarda al 27 novembre 2030, quando si celebrerà il bicentenario. Possono aggiungersi nuove tappe a questa iniziativa promossa dai Missionari Vincenziani d’Italia in collaborazione con la Famiglia Vincenziana: coloro che fossero interessati a promuovere un tempo breve di animazione pastorale con due missionari vincenziani e la sacra effigie della Madonna della Medaglia Miracolosa, possono contattare la Commissione della “Tre Giorni con Maria” all’indirizzo e-mail: tregiorniconmaria@gmail.com

Spiega padre Mario Sirica CM, membro della Commissione “Tre giorni con Maria” “È una proposta che ravviva la devozione a Maria attraverso la catechesi, il sacramento della riconciliazione, i dialoghi spirituali: quando si riflette su Maria tutto porta a Gesù. È un’esperienza di grazia anche per i parroci che ci chiamano. Spesso mi è capitato di constatare la meraviglia dei parroci nel vedere la grande affluenza in occasione della “Tre giorni con Maria” in questo tempo dove leggiamo che l’affluenza nelle nostre chiese è molto bassa”. Sottolinea padre Sirica: “In generale, diamo questo suggerimento: dare spazio alla popolazione della parrocchia che vive una situazione di povertà materiale e spirituale. Ecco perché chiediamo che ci sia sempre attenzione alle visite agli ammalati, alla confessione, alle RSA. La nostra attenzione è mirata a una fascia di popolazione che vive un momento particolare della vita o una fase”.

Il programma della tappa di Catanzaro Lido del pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa prevede i seguenti appuntamenti.

Giovedì 6 marzo: alle 17.30 Accoglienza dell’immagine pellegrina di Maria davanti la chiesa. Celebrazione eucaristica presieduta da padre Rrock. Adorazione eucaristica. Catechesi: “Maria, Speranza nel cammino di quaresima”.

Venerdì 7 marzo: alle 7.15 Ufficio delle Letture e Lodi mattutine; alle 8 S. Messa ed esposizione del Santissimo Sacramento per tutto il giorno; alle 9 Visita di Maria agli ammalati; alle 16 recita della Coroncina della Divina Misericordia; alle 17 Via Crucis; alle

18 S. Messa presieduta da Don Rosario Spanò, Cappellano ospedale Ciaccio, Adorazione eucaristica vocazionale, Catechesi: “Maria, il dono della Medaglia miracolosa”.

Sabato 8 marzo: alle 7.15 Ufficio delle Letture e Lodi mattutine; alle 8 S. Messa; alle 9 la Visita agli ammalati; alle 12 la Visita all’oasi “Padre Pio”; alle 16 la Catechesi con i ragazzi della catechesi: “Maria e la vocazione. La felicità di rispondere di sì”; alle 17 le Confessioni; alle 17.30 Santo Rosario meditato, a cura della Milizia dell’Immacolata; alle 18 S. Messa e Veglia mariana.

Catechesi su “Massimiliano Kolbe e la Milizia dell’Immacolata. Profezia di speranza”.

Domenica 9 marzo: alle 8.30 S. Messa; alle 11 S. Messa con i ragazzi; alle 17.30 Santo Rosario meditato, a cura della Milizia dell’Immacolata; alle 18 S. Messa presieduta da padre Mario e saluto dell’immagine pellegrina di Maria.

Alla fine della Messa di inizio e termine saranno benedette e distribuite le Medaglie Miracolose.

Padre Valerio Di Trapani CM, Visitatore d’Italia, commenta: “Si tratta di uscire per andare nelle Comunità ecclesiali che intendono accogliere la proposta dei Missionari Vincenziani di animazione della Comunità Parrocchiale proponendo loro incontri di catechesi per giovani e adulti, di preghiera, di riconciliazione sacramentale, di visita alle persone fragili e malate e di amicizia con i giovani e adolescenti nei loro contesti di vita”.