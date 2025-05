Il PD Calabria denuncia: «Medici in camice bianco a sostegno dei candidati a Lamezia»

- Advertisement -

LAMEZIA (CZ) – Medici in camice bianco “impegnati in iniziative pubbliche a sostegno di alcuni candidati alle prossime elezioni comunali” a Lamezia Terme. E’ la “grave situazione” segnalata dal gruppo del Pd alla Regione Calabria che annuncia una interrogazione al presidente della Regione e commissario ad acta per la sanità Roberto Occhiuto. “Una condotta – spiegano i consiglieri dem – che solleva preoccupazioni non solo sul piano etico e professionale, ma anche sulla correttezza della campagna elettorale.

La salute dei cittadini, che dovrebbe rimanere al di sopra di ogni conflitto di interesse, non può essere strumentalizzata per fini politici, minando la fiducia nelle istituzioni sanitarie locali”. Il gruppo del Pd, pertanto, chiederà a Occhiuto “di attivarsi con urgenza per verificare la situazione in atto a Lamezia e prendere i provvedimenti necessari per garantire che l’integrità professionale dei medici venga rispettata e che le leggi regionali in materia di campagna elettorale e utilizzo delle risorse pubbliche siano rigorosamente osservate”.