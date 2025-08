- Advertisement -

CATANZARO – Botta e risposta tra il Pd e la Regione. Motivo delle accuse e della replica gli incendi che, soprattutto nel mese di luglio, hanno devastato diverse zone del territorio regionale. Il Pd attacca “la superficie devastata dagli incendi a luglio è cresciuta del 67% e mentre la Calabria brucia la Regione è ferma”. Le accuse ad Occhiuto sono di aver fatto solo propagando quando annunciò la control room per gestire incendi mentre “i droni che sbandierava come la sua ‘rivoluzione’ sono scomparsi. Una gara d’appalto da milioni di euro è ancora ferma, la control room regionale è praticamente vuota e il territorio resta senza difese“.

“Questa – prosegue il PD – è la verità dietro la propaganda di un presidente che si è venduto come il salvatore della Calabria e invece lascia solo macerie”. Il gruppo del Pd punta anche il dito contro “una gestione fallimentare in ogni settore: incendi, sanità, Pnrr, trasporti. Tre anni di slogan e spot, zero risultati. Oggi Occhiuto non solo non si assume responsabilità, ma scappa, dimettendosi per puro tornaconto elettorale, usando le istituzioni come un trampolino per la propria carriera. La Calabria è ostaggio di un centrodestra nazionale che la considera periferia dell’impero, di una giunta che non governa e di un presidente che fugge per tentare la fortuna con un colpo di teatro che si consuma sulle spalle dei cittadini. L’unica fortuna è che a breve i calabresi potranno mandare a casa questa destra arrogante e incapace, voltando finalmente pagina“.

Immediata la replica del Governo regionale tramite l’Assessore regionale all’agricoltura e alla forestazione Gianluca Gallo che parla di fango evidenziando che la rete di sorveglianza della regione è pienamente operativa e che quello che sono aumentati sono gli interventi per spegnere tempestivamente piccoli roghi segnalati proprio dai droni in un mese, quello di luglio, che è stato difficile per tante regioni italiane “La rete di sorveglianza aerea, con l’utilizzo dei droni, della Regione Calabria – spiega Gallo – è pienamente operativa da mesi ed è basata su: 25 droni in volo ogni giorno, pilotati da personale regionale (Forestazione e Protezione Civile), da piloti del Consorzio Unico della Calabria e da Associazioni di volontariato di Protezione Civile; stazioni fisse automatiche per voli autonomi e programmati; la Control Room regionale e la piattaforma digitale di monitoraggio ambientale, che ricevono, elaborano e trasmettono in tempo reale dati e segnalazioni georeferenziate“.

“Ogni giorno – spiega ancora Gallo – vengono monitorati oltre 1.500 km di territorio, per un totale che ha già superato i 40.000 km nel solo ultimo mese. Luglio è stato un mese difficile in tutta Italia, con temperature record, forti venti, e i soliti imbecilli che ogni anno provano ad attaccare l’ambiente. E le Regioni più colpite – cari dem calabresi – non hanno colore politico: dalla Sardegna alla Sicilia, dalla Puglia alla Toscana“.

Poi l’affondo: “Il Pd locale, inoltre, non sa leggere i dati. È falso – come scrive il gruppo regionale – che a luglio la superficie devastata dagli incendi è cresciuta del 67%.

Quelli che sono aumentati sono gli interventi, che nella stragrande maggioranza dei casi servono per spegnere tempestivamente piccoli roghi individuati celermente proprio grazie al sistema di monitoraggio con i droni. Noi lavoriamo per difendere il territorio e per il bene della Calabria, mettendo in campo iniziative come questa che vanno va ben oltre le competenze regionali, che sarebbero esclusivamente quelle sull’antincendio boschivo. Altri, invece, come fanno i democratici da 4 anni a questa parte, producono solo fango e falsità. Comprendiamo comunque il loro percepibile nervosismo di questi giorni”.