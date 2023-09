‘Il mio diario’ della Polizia di Stato agli alunni delle scuole primarie, per educare alla legalità

VIBO VALENTIA – Si è tenuta nei giorni scorsi, presso la Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia, la cerimonia di consegna, agli alunni delle quarte classi delle scuole primarie della provincia, delle agende scolastiche per il progetto “Il mio diario” relativo all’anno scolastico 2023/2024. L’iniziativa, ormai giunta alla 10^ edizione, è stata promossa dall’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha elaborato l’agenda scolastica “il mio diario”, quale strumento per avvicinare i giovani delle scuole primarie alla cultura della legalità, educazione, rispetto delle regole e conoscenza dei valori della Costituzione.

L’agenda, attraverso i super eroi a fumetti, Vis e Musa e con il contributo di Geronimo Stilton, affronta i temi della salute, dello sport, dell’ambiente, dell’integrazione sociale, dell’educazione stradale, dell’utilizzo di internet e dei social, ma anche fenomeni di devianza, come il bullismo e il cyberbullismo. Inoltre, l’edizione 2023/2024 affronta nuove tematiche inerenti l’Educazione Civica, quali la Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale.

La cerimonia si è svolta, in un primo momento, all’interno dell’auditorium della Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia, dove mediante la proiezione di un video realizzato dall’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è stata presentata la nuova agenda ad una rappresentanza di circa 280 alunni delle classi quarte delle scuole primarie di questo capoluogo, esaltandone i contenuti e commentando con loro l’importanza degli stessi, con gli interventi del Sig. Questore, del Sig. Prefetto e del Dirigente ambito territoriale di Vibo Valentia. Al termine della presentazione sono state distribuite agli alunni le copie “Il mio diario 2023/2024”.

Infine, nel cortile della scuola erano presenti autovetture e moto della Polizia di Stato, personale della Polizia Scientifica con apparecchiature e strumentazioni e unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno deliziato i bambini con dimostrazioni operative.