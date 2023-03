Il ministro Locatelli da domani in tour per tutta la Calabria

CATANZARO – Il ministro della Disabilità Alessandra Locatelli, della Lega, sarà in Calabria da domani al 2 aprile per una visita con varie tappe nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria. Domani Locatelli sarà in visita istituzionale alla Cittadella regionale a Catanzaro e conferenza stampa e poi, nel pomeriggio, parteciperà ad un incontro con tutte le associazioni e i rappresentanti delle amministrazioni locali nella Sala consiliare del Comune di Lamezia Terme.

Sabato mattina visita a Cicala per un incontro con il sindaco Alessandro Falvo e una visita alla Casa Paese dell’associazione Ra.Gi. Nel pomeriggio a Reggio Calabria il ministro Locatelli parteciperà ad un incontro all’Accademia delle Belle Arti. La domenica mattina visita alla “Fondazione Marino per l’Autismo Onlus” di Melito Porto Salvo e, successivamente, incontro con il sindaco Tommaso Iaria e l’amministrazione comunale di Condofuri.