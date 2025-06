Il Gratta e Vinci premia la Calabria: vinti ben 2 milioni di euro con “Mega Miliardario New”

- Advertisement -

ROCCELLA JONICA – La dea bendata bacia la Calabria e un fortunato giocatore di Roccella Jonica. Un biglietto del Gratta e Vinci “Mega Miliardario New” ha regalato una vincita da ben 2.000.000 di euro a un fortunato giocatore che – come riporta Agimeg – ha acquistato il tagliando vincente a Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria, nella rivendita di via Umberto I 87. Il tagliando, dal costo di 10 euro, ha permesso di vincere il premio massimo messo a disposizione.

La scorsa settimana il Gratta e Vinci aveva invece premia la città di Cosenza con una vincita da 200.000 euro realizzata all’interno di una tabaccheria del centro città, (situata su via Caloprese) grazie ad un biglietto della serie «Numeri fortunati». Anche in questo caso, il fortunato giocatore, aveva portato a casa il premio massimo messo a disposizione con questo tipo di tagliando dal costo di 3 euro: ovvero 200mila euro. Partita già la caccia per capire chi sia il fortunato vincitore.

ll Gratta e Vinci Mega Miliardario New

Il biglietto protagonista della vincita è il “Mega Miliardario New”, una delle versioni più recenti della storica serie Miliardario. Il premio massimo previsto è proprio da 2 milioni di euro.

Se tra I TUOI NUMERI compare, una o più volte, uno dei NUMERI VINCENTI, si ottiene il premio corrispondente, o la somma dei premi nel caso di più corrispondenze.

Se viene trovato il numero BONUS X5 o il numero BONUS X10, il premio collegato viene moltiplicato rispettivamente per 5 o per 10.

Inoltre, se tra I TUOI NUMERI appare uno dei seguenti simboli speciali, si vincono i premi indicati:

stella vinci 100 euro ferro di cavallo vinci 200 euro euro vinci 500 euro cilindro vinci 1.000 euro lingotto vinci tutti i premi dell’area di gioco