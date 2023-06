Il ‘grande’ piano Ryanair da e per la Calabria: nuove rotte estive e più passeggeri (+21%)

CATANZARO – Ryanair ha annunciato l’operativo estivo più grande di sempre sulla Calabria per Crotone e Lamezia con 19 rotte, incluse 2 nuove per Treviso e Venezia, nonché maggiori frequenze su 8 rotte tra cui Lamezia-Bologna, Lamezia-Malta e Crotone-Milano Bergamo. Secondo la compagnia irlandese questo nuovo planning operativo negli aeroporti calabresi oltre a poter dotarsi di un aereo nuovo per la Summer ’23 (investimento da 100 milioni di dollari) supporterà oltre 1.200 posti di lavoro nel settore dell’aviazione inclusi 30 posti di lavoro diretti.

L’operativo di Ryanair sulla Calabria per la Summer ’23 offrirà: 1 aeromobile basato a Lamezia, 19 rotte tra cui le 2 nuove Crotone-Treviso e Lamezia-Venezia per oltre 220 voli settimanali. Prevista una crescita dei passeggeri da e per la Calabria del 21% rispetto all’ultimo anno pre-Covid, per oltre 1.7 mila passeggeri previsti.