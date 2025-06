Il Governo potenzia la sicurezza in Calabria: in arrivo 56 agenti e 8 funzionari della Polizia

- Advertisement -

COSENZA – «Il Ministero dell’Interno, con l’interessamento fattivo e costante del Sottosegretario Wanda Ferro, ha raccolto le sollecitazioni dei territori e le interlocuzioni delle scorse settimane coi vertici delle Forze dell’Ordine, rilanciate dal sottoscritto e dal collega sen. Rapani, per un potenziamento degli organici della Polizia di Stato in Calabria ed infatti a breve entreranno in servizio ben 56 agenti insieme ad 8 nuovi funzionari».

Il senatore cosentino Fausto Orsomarso, conferma così la peculiare attenzione del Governo che supporta in ogni modo il Sud e la nostra Regione, rafforzando la risposta dello Stato alla criminalità organizzata.

In tal senso, chiarisce il senatore di FdI, va anche lodato l’impegno della Presidente della Provincia bruzia, Rosaria Succurro per aver supportato il Ministero e l’on. Ferro, per la tanto attesa apertura a Cetraro della nuova Caserma dei Carabinieri, elevata al rango di Tenenza, questione rimasta sul tappeto da anni.

«Chiederemo altresì, insieme al collega sen. Rapani ed in sinergia coi sindaci che si trovano spesso “in prima linea”, di aggiungere alle importanti fasi di prevenzione e repressione, l’incremento di interventi mirati nei settori socio-economici e culturali; un “modello Caivano” adattato ovviamente alle nostre realtà. Come al solito, operiamo diuturnamente senza “strepitare”, senza grandi proclami ma portando a casa risultati concreti per la sicurezza dei cittadini calabresi».