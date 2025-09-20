HomeCalabria

Il giovane docente e divulgatore culturale calabrese Francesco Perri su Rai 3 con Haka – L’urlo dei giovani

Francesco Perri porterà la voce della Calabria sui temi di lavoro, partecipazione sociale e opportunità per le nuove generazioni nel programma “Haka – L’urlo dei giovani” nuovo format della Rai dedicato alle nuove generazioni

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

ROMA – Francesco Perri, giovane docente e divulgatore culturale calabrese classe 1998, rappresenterà la Calabria nel nuovo programma Rai 3 “Haka – L’urlo dei giovani”, in onda a partire dal 21 settembre, ogni domenica alle ore 13:00, con replica il venerdì alle 15:20.

Il format, realizzato in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio, è interamente dedicato alle nuove generazioni. L’obiettivo è valorizzare le opportunità legate alla partecipazione sociale, al lavoro e al volontariato, attraverso servizi e testimonianze raccolti in tutta Italia. Perri, con il suo contributo, porterà in studio il punto di vista della Calabria su occupabilità giovanile e possibilità di crescita.

Il programma si concentra sui quattro principali progetti governativi finalizzati alla crescita personale e professionale dei giovani. Ogni puntata prevede la presenza in studio di ospiti e di una tribuna composta da ragazzi e ragazze under 35, che commenteranno i contenuti, condivideranno esperienze e diventeranno parte attiva del racconto.

Haka – L’urlo dei giovani dedicato alle nuove generazioni

Il titolo “Haka” richiama la tradizionale danza del popolo Maori, simbolo di libertà, identità e appartenenza, valori che ispirano il progetto Rai. Condotto da Stefano Buttafuoco e realizzato con la collaborazione del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio, il programma si propone come un approfondimento dedicato alle nuove generazioni e alle opportunità offerte dai progetti governativi in materia di lavoro, volontariato e partecipazione sociale. Con la partecipazione di Francesco Perri, la Calabria avrà così voce in un progetto nazionale che unisce informazione, formazione e valorizzazione delle giovani energie del Paese.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Rende sperimenta lo spazzamento automatizzato: i primi interventi lunedì 22 settembre

Area Urbana
RENDE - Il Comune di Rende si prepara a una nuova fase nella gestione della pulizia urbana. A partire da lunedì 22 settembre, infatti,...
GOM Reggio - midollo osseo

Settimana di sensibilizzazione per la donazione del midollo osseo, iniziative fino al 27 settembre

Calabria
REGGIO CALABRIA - In occasione della Giornata Mondiale della donazione del midollo osseo, che va da oggi e fino al 27 settembre, il Registro...
fuscaldo panorama

Fuscaldo: 500mila euro dal MASE per l’efficientamento energetico di tre edifici comunali

Tirreno
FUSCALDO (CS) - Il Comune di Fuscaldo ha ottenuto 500mila euro dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nell’ambito dell’avviso pubblico C.S.E. 2025....
truffa anziana 02

Si finge la figlia e truffa un’anziana. I carabinieri risalgono all’autore: un 50enne calabrese

Calabria
MONTEFORTE IRPINO – Ha telefonato a un’anziana di oltre 80 anni fingendosi la figlia, raccontando di trovarsi in gravi difficoltà economiche e riuscendo così...
GOM inaugurata radiologia pronto soccorso

Al GOM inaugurata l’area di radiologia del pronto soccorso. Il Commissario: «Cambiamento epocale»

Calabria
REGGIO CALABRIA - Il pronto soccorso del GOM, l'ospedale di Reggio Calabria amplia il proprio parco tecnologico dotandosi di apparecchiature che garantiranno una presa...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37403Area Urbana22517Provincia19914Italia8035Sport3876Tirreno2966Università1470
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Area Urbana

Rende sperimenta lo spazzamento automatizzato: i primi interventi lunedì 22 settembre

RENDE - Il Comune di Rende si prepara a una nuova fase nella gestione della pulizia urbana. A partire da lunedì 22 settembre, infatti,...
truffa anziana 02
Calabria

Si finge la figlia e truffa un’anziana. I carabinieri risalgono all’autore:...

MONTEFORTE IRPINO – Ha telefonato a un’anziana di oltre 80 anni fingendosi la figlia, raccontando di trovarsi in gravi difficoltà economiche e riuscendo così...
Stazione di Paola treni
Area Urbana

«Trenitalia vende biglietti per treni che non esistono». Il caso del...

COSENZA – Compri un biglietto online del treno Paola-Cosenza, arrivi in stazione e scopri che il convoglio che devi prendere non esiste. È quanto denuncia...
Colonnello Francesco Ferace
Area Urbana

Cosenza, i Templari Federiciani ricordano il Generale Francesco Ferace nel giorno...

COSENZA – Oggi Francesco Ferace avrebbe compiuto 66 anni. Nato il 20 settembre 1959, il Generale dei Carabinieri si è spento prematuramente tre anni...
Coni Campo Scuola Polio staffetta evento
Area Urbana

“Un giro di pista per la Polio”, l’evento di solidarietà del...

COSENZA – La lotta per l'eradicazione della poliomielite nel mondo prosegue senza sosta e la Commissione Polio Plus del Rotary Club Mendicino Serre Cosentine...
Agata Mollica Presidente ordine dei medici e odontoiatri di Cosenza
Area Urbana

AI nella sanità. Agata Mollica (Ordine dei Medici di Cosenza) «supporterà...

COSENZA - L’Intelligenza Artificiale entra ufficialmente nella sanità italiana. Con l’approvazione in Senato della Legge Quadro sull’Intelligenza Artificiale, l’Italia definisce finalmente principi, finalità e...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA