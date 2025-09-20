- Advertisement -

ROMA – Francesco Perri, giovane docente e divulgatore culturale calabrese classe 1998, rappresenterà la Calabria nel nuovo programma Rai 3 “Haka – L’urlo dei giovani”, in onda a partire dal 21 settembre, ogni domenica alle ore 13:00, con replica il venerdì alle 15:20.

Il format, realizzato in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio, è interamente dedicato alle nuove generazioni. L’obiettivo è valorizzare le opportunità legate alla partecipazione sociale, al lavoro e al volontariato, attraverso servizi e testimonianze raccolti in tutta Italia. Perri, con il suo contributo, porterà in studio il punto di vista della Calabria su occupabilità giovanile e possibilità di crescita.

Il programma si concentra sui quattro principali progetti governativi finalizzati alla crescita personale e professionale dei giovani. Ogni puntata prevede la presenza in studio di ospiti e di una tribuna composta da ragazzi e ragazze under 35, che commenteranno i contenuti, condivideranno esperienze e diventeranno parte attiva del racconto.

Haka – L’urlo dei giovani dedicato alle nuove generazioni

Il titolo “Haka” richiama la tradizionale danza del popolo Maori, simbolo di libertà, identità e appartenenza, valori che ispirano il progetto Rai. Condotto da Stefano Buttafuoco e realizzato con la collaborazione del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio, il programma si propone come un approfondimento dedicato alle nuove generazioni e alle opportunità offerte dai progetti governativi in materia di lavoro, volontariato e partecipazione sociale. Con la partecipazione di Francesco Perri, la Calabria avrà così voce in un progetto nazionale che unisce informazione, formazione e valorizzazione delle giovani energie del Paese.