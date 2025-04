Il giovane calabrese Francesco De Marco nominato Alfiere della Repubblica, salvò una coppia di anziani

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Francesco De Marco, liceale reggino, allora sedicenne, insignito dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del titolo di “Alfiere della Repubblica”, racconta quei momenti: “ero in vacanza con la mia famiglia sulla spiaggia di Scoglitti, nel ragusano. Il mare era molto mosso e notai una coppia di anziani in evidente situazione di difficoltà. Soprattutto la signora che, travolta dalle onde, rischiava di annegare malgrado i tentativi di aiutarla da parte del marito”.

Questione di attimi ma Francesco non ci pensò un attimo. Dopo essersi tuffato, raggiunse a nuoto marito e moglie, riuscendo soccorrerli e a portarli entrambi in salvo a riva.

“Quello che mi ha spinto ad agire – ha racconta Francesco – è stato un moto spontaneo. Ho fatto quello che, a mio parere, ogni bravo cittadino dovrebbe fare. Ed è andato tutto bene. A poco a poco marito e moglie si sono ripresi e abbiamo avuto modo dopo anche di chiacchiere e prendere un caffè al bar. Oltre ai loro ringraziamenti, dopo qualche tempo ho ricevuto anche una lettera molto affettuosa”.

Adesso, a distanza di due anni, per lo studente diciottenne, che frequenta l’ultimo anno del liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria, é arrivata la comunicazione dalla Presidenza della Repubblica.

“Per me è un grande onore”

Francesco dopo la maturità sta pensando di iscriversi alla facoltà di Ingegneria. “Sono felicissimo – aggiunge – e molto emozionato”. Con Francesco c’è il padre, Pietro. “Cosa dire – afferma – solo tanto orgoglio da parte nostra per questo riconoscimento e per i valori di solidarietà e altruismo che come famiglia abbiamo sempre inteso trasmettere”. Anche il liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” Reggio Calabria si è complimentato con lo studente di 5^N. “La notizia di oggi – è scritto sulla pagina Facebook dell’Istituto – è per noi motivo di enorme soddisfazione-commenta la Dirigente Scolastica prof.ssa Antonella Borrello. Siamo orgogliosi di Francesco, il cui coraggio ha permesso di salvare due vite umane. L’onorificenza è tra le massime conferite dal Presidente della Repubblica e siamo felici come comunità scolastica di poter condividere questa gioia con lui e la sua famiglia”.