Il drone scopre anche un bambino appiccare fuoco. Occhiuto «beccati 32 piromani in due settimane»

CATANZARO – Continua la lotta della Regione contro chi appicca incendi. Grazie al monitoraggio costante del territorio con i droni, 32 persone sono state individuate e denunciate solo negli ultimi 15 giorni. Uno degli ultimi casi è stato portato all’attenzione dal presidente Occhiuto e riguarda addirittura un bambino, immortalato dalle telecamere dei droni mentre accende due roghi nel territorio di Zungri, probabilmente, su input del nonno presente a poca distanza su un trattore.

“In Calabria con i nostri droni abbiamo beccato 32 piromani in due settimane. Incendiano e appiccano fuochi nella bellissime montagne della Calabria. Li abbiamo individuati e segnalati ai carabinieri con le targhe delle loro auto perché i droni inquadrano anche le targhe. Abbiamo tante immagini ma ve ne faccio vedere due che mi hanno particolarmente colpito, una in particolare riguarda addirittura un bambino che va a incendiare in un bosco come un professionista. Appicca più fuochi a distanza, poi si mette a camminare e quando si rende conto dei droni e scappa e va dal nonno che è sul trattore. Il nonno impreca contro i droni e poi insieme vanno a spegnere il fuoco che il nonno aveva detto al bambino di appiccare. Ma è possibile che una persona possa dire ad un bambino di 10-12 anni di appiccare un fuoco?”

In altro video mostrato Occhiuto spiega “Questi invece sono dei criminali che hanno scaricato dei rifiuti e poi gli hanno dato fuoco tra l’altro vicino ad un fiume, una cosa pericolosissima per l’ambiente. Questi sono due esempi della Calabria peggiore, che per fortuna sono solo una piccolissima parte: La Calabria in gran parte ha rispetto della sua terra e io per primo sono impegnato a difendere l’ambiente della Calabria contro l’inciviltà delle persone. Io non mi arrendo, beccheremo altri piromani. Lo faccio perchè so che la maggior parte dei Calabresi ha rispetto della Calabria come ce l’ho io”