Il dramma: morto per un malore il sindaco di Jacurso Ferdinando Serratore. Aveva 65 anni

JACURSO (CZ) – Lutto nella comunità di Jacurso, centro in provincia di Catanzaro. A causa di un malore è morto a 66 anni il Sindaco Ferdinando Serratore. Diventato primo cittadino nel 2016 con una lista civica, nel 2021 aveva ottenuto un secondo mandato comunità. Negli ultimi giorni stava fronteggiando le criticità dovute al maltempo che aveva colpito duramente anche il territorio

«Con la tristezza nel cuore e sconvolti da questo brusco risveglio, comunichiamo che il nostro amato Sindaco, Dott. Ferdinando Serratore, ci ha lasciati poco prima dell’alba. Nando, il sindaco di tutti, si è sempre contraddistinto per la sua signorilità, il suo delicato garbo, l’infinità generosità, l’essersi speso per i suoi concittadini fino alle ore precedenti questo momento di estremo dolore per l’intera comunità. Sempre pronto ad intervenire a qualsiasi ora del giorno e della notte, non solo nella veste di primo cittadino, ma prima di tutto come uomo che ha messo sempre gli altri prima di se stesso. Sicuramente lui sarebbe stato molto più bravo di noi con le parole e per questo ci scusiamo: ma il saper usare le parole giuste al momento giusto sarà solo una piccola goccia rispetto all’oceano di valori e principi che ci ha trasmesso. Dopo tutto, è una regola che vale in tutto l’universo, chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso».