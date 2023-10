Il Comune di Nicotera commissariato per mafia, il sindaco si dimette: «grande amarezza»

NICOTERA (VV) – Il prefetto di Vibo Valentia ha inviato stamani la commissione di accesso agli atti al Comune di Nicotera che dovrà stabilire l’esistenza di eventuali condizionamenti della criminalità organizzata nell’attività amministrativa guidata dal sindaco Pino Marasco il quale, una volta appreso della decisione, ha rassegnato le “dimissioni irrevocabili”.

“Con grande amarezza e dispiacere per tutta la comunità – ha scritto il sindaco in un post su Facebook – comunico che, in data odierna presso il comune di Nicotera si è insediata la commissione d’accesso agli atti. Conseguenzialmente a tale disposizione ho rassegnato immediatamente le dimissioni irrevocabili dalla carica di Sindaco”. Nei giorni scorsi un’altra commissione di accesso agli atti è stata inviata al comune di Stefanaconi.