Il comandate della Guardia costiera incontra i colleghi aggrediti in mare a Vibo Valentia

Nicola Carlone, Sergio Liardo e Giuseppe Sciarrone hanno fatto visita alla Capitaneria di porto di Vibo Valentia dopo la brutale aggressione a Piero Conforti e Giovanni Grande

ROMA – Il Comandante generale, ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone, accompagnato dal vice comandante generale, ammiraglio ispettore Sergio Liardo e dal direttore marittimo della Calabria e Basilicata Tirrenica, ammiraglio Giuseppe Sciarrone, nella giornata di ieri ha fatto visita alla Capitaneria di porto di Vibo Valentia dopo i fatti accaduti qualche giorno fa quando il secondo capo aiutante Piero Conforti e il sottocapo aiutante Giovanni Grande sono stati vittima di una brutale aggressione in mare durante un’attività di controllo.

Nel corso dell’incontro si è tenuta un’assemblea con tutto il personale. Il comandante generale e gli altri ufficiali, con il Comandante della Capitaneria di porto di Vibo Valentia, capitano di fregata Guido Avallone, si sono poi recati presso l’ospedale di Catanzaro per far visita a Piero Conforti, tuttora ricoverato.

L’ammiraglio Carlone ha inoltre incontrato il Prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo, che ha ribadito la propria solidarietà istituzionale e personale alla Capitaneria di porto di Vibo Valentia e al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera. Il Comandante Generale e il Vice Comandante Generale hanno voluto esprimere personalmente ai due colleghi, e a tutto il personale, la vicinanza e la solidarietà delle donne e degli uomini della Guardia Costiera, formulando i più sentiti auguri di pronta guarigione.

