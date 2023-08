Il ciclone spazza via l’estate africana anche in Calabria. Allerta gialla nel Cosentino

COSENZA – Il clima torrido di questi ultimi due giorni su tutta la Calabria, a breve saràun lontano ricordo. Il ciclone in arrivo dal Nord Europa e che nella notte di domenica ha raggiunto il Mar Ligure provocando rovesci intensi, temporali e persino allagamenti e frane in diverse regioni del Nord interesserà, in parte, anche il Sud e la nostra regione a cominciare da un crollo delle temperature.

Lo scontro fra l’aria fredda in arrivo e quella calda preesistente sta provocando fenomeni in alcuni casi anche estremi con grandinate, tempeste di vento e fortissime piogge. Intanto l’aria fresca in arrivo da Nord sta per invadere la nostra regione spazzando via la cappa di calore che ha portato ieri nuovamente temperature superiori ai 36/37 gradi. A questa saranno associate anche precipitazioni che interesseranno sopratutto il versante tirrenico del Cosentino per la giornata di oggi e anche quello catanzarese, vibonese e reggino per la giornata di domani. La Protezione Civile regionale ha emanato un’allerta di colore giallo dalle 13:00 di oggi e fino alle 24:00 per il Tirreno e le zone interne del Cosentino. L’allerta si estenderà domani anche ai versanti tirrenici delle altre province.