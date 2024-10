CATANZARO – Sarà la città di Reggio Calabria ad ospitare la seconda edizione consecutiva della trasmissione “L’anno che verrà” in Calabria. Dopo Crotone (con la diretta vista da oltre 6 milioni di italiani) sarà dunque la città dello Stretto ad ospitare i cantanti che si esibiranno sul palco in attesa di festeggiare 2025. Dopo l’addio di Amadeus sarà Marco Liorni a condurre lo show in diretta su Rai 1.

L’anno che verrà da Reggio Calabria

L’annuncio è stato dato questa mattina dal presidente Occhiuto con un post sui Social. “Dopo il successo il successo di Crotone con la Rai abbiamo deciso di fare il bis. Quest’anno si farà a Reggio Calabria. Ma non solo Capodanno, visto che in oltre 100 trasmissioni milioni di italiani hanno visto posti meravigliosi di una Calabria che non conoscevano e che sta prendendo il posto che si merita. Lo farà anche a Capodanno facendo iniziare l’anno nella bellissima città di Reggio Calabria».