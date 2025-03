- Advertisement -

COSENZA – La Calabria si appresta a vivere 48 ore di caldo africano, con temperature che ricorderanno più gli inizi d’estate che la metà di marzo. Come avevamo anticipato la nostra regione, così come l’estremo Sud, si trova sotto gli effetti di una poderosa risalita di aria calda di origine subtropicale, che ha fatto già schizzare il termometro verso l’alto. Intorno alle 11:00 a Cosenza le temperature erano già superiori ai 26 gradi e tra oggi e domani, in alcune zone, si potrebbero sfiorare anche i 30 gradi, valori di molto superiori alle medie del periodo.

Un caldo anomalo e fuori stagione (anche se non qualcosa di eccezionale), provocato da una profonda depressione che ha sta colpendo Francia e Spagna fino a raggiungere anche il Nord del Marocco. Per tutte risposta un intenso richiamo caldo, proveniente dall’entroterra nord-africano, ha raggiunto l’estremo Sud ed entro domani si sposterà verso Nord/est andando a colpire anche Grecia e Turchia.

Caldo africano in Calabria e forti venti di Scirocco

Il caldo africano che sta colpendo la Calabria è spinto anche da forti venti di Scirocco che soffieranno su tutto il Centro-Sud. Le raffiche più impetuose, anche superiori ai 90 Km/h, colpiranno la Puglia, il reggino e i versanti orientali della Calabria e la Sicilia occidentale, ma sarà burrasca un po’ ovunque. Venti che trasporteranno anche la sabbia desertica che renderà i cieli lattiginosi. Situazione diametralmente opposta su gran parte del Centro-Nord, raggiunto da un’ennesima perturbazione che provocherà intense piogge (Sulla Toscana e parte dell’Emilia Romagna diramata l’allerta rossa), temporali e nevicate sulle alpi sopra i 1.200/1.300 metri di quota.

Dal caldo al freddo? A inizio settimana nucleo gelido da est

Domani poche novità, con l’estremo Sud ancora sotto gli effetti dell’aria calda africana ed ancora i venti di scirocco. Il caldo fuori stagione inizierà ad allentare la presa nelle prime ore di domenica quando arriverà aria più fresca da Nord Ovest che entro la giornata avrà spazzato via gli ultimi refoli di aria caldo. E inizio settimana potremo addirittura passare dal caldo fuori stagione al freddo con il possibile arrivo di un nucleo gelido dai Balcani che poterà ad un vero e proprio crollo delle temperature.