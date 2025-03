Il calabrese Salvatore Mete tra i 3 finalisti nel programma Xfactor in Albania

- Advertisement -

LAMEZIA TERME (CZ) – Salvatore Mete, 32 anni, originario di Lamezia Terme, è un hairstylist e proprietario del centro di bellezza Eden Hair and Beauty di Lamezia Terme. Quest’anno ha vissuto un periodo particolarmente significativo, caratterizzato da due notizie bellissime e inaspettate. Dopo anni di studio presso RC Voce Produzione, seguito dalla vocal coach Cecilia Cesario ha pubblicato il singolo “I LOVE MY LIFE”, scritto dall’artista MR. ANIMAL, disponibile su tutte le piattaforme digitali e inserito nella compilation “HIT MANIA DANCE”. Salvatore dopo un percorso durato mesi nel programma Xfactor in Albania è nei 3 FINALISTI. Unico italiano arrivato in finale. La RC Voce Produzione è una scuola di alto perfezionamento canoro e artistico diretta da Cecilia Cesario e Rosario Canale.