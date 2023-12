Il Caciocavallo Silano tra i 100 migliori formaggi del mondo. «Tra i più antichi e tipici del Sud Italia»

COSENZA – Il caciocavallo Silano è tra i 100 migliori formaggi al mondo classificandosi al 79 posto. È quanto emerge da Taste Atlas, l’atlante online del cibo di tutto il mondo, nella sua nuova classifica ‘100 best cheeses in the world 2023-2024’ che ha valutato un totale di 1.378 formaggi catalogati.

Parmigiano Reggiano miglior formaggio al mondo

Al primo posto, ovvero il miglior formaggio al mondo, c’è il Parmigiano Reggiano, mentre al secondo posto si piazza la mozzarella di Bufala e terzo, a completare un podio tutto tricolore lo Stracchino di Crescenza. E non finisce qui, perchè tra i primi sei formaggi migliori al mondo si piazza anche la Burrata che permette all’Italia di vincere la sfida con la Francia. Nella classifica sono stati inseriti in totale 21 formaggi italiani. Tra questi il Grana Padano (undicesimo posto), il Pecorino Romano (posto n 17), quello sardo e toscano, il Provolone del Monaco, il Taleggio, il Bagoss, la Fontina, la satracciata, come detto il nostro Caciocavallo Silano e la burrata d’Andria. E così l’Italia vince anche la sfida con la Francia.

Premiato Il Caciocavallo Silano

Come detto c‘è anche un pezzo di Calabria nella classifica con il 79 posto del Caciocacavallo Silano Dop. La classifica Taste Atlas premia il caciocavallo come “uno dei formaggi a pasta filata più antichi e tipici del Sud Italia” che “nasce sull’Altopiano della Sila e dalla sua tradizione casearia. Successivamente si espande progressivamente lungo la catena montuosa dell’Appennino. Prodotto nelle regioni previste dal disciplinare (Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia), il Caciocavallo è prodotto con latte vaccino e ha un sapore delicato e salato, con una consistenza morbida e compatta. Man mano che il formaggio matura, i sapori diventano più pungenti e la consistenza più granulosa, rendendo il formaggio ideale per essere anche grattugiato”.

La Classifica completa dei 100 migliori formaggi

