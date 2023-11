Il bilancio della Regione ‘migliora’, Gentile: «ridaremo dignità alla Calabria»

COSENZA – “Quello che emerge dalla relazione annuale di parifica del rendiconto 2022 della Regione Calabria, a cura della Corte dei Conti, è un’ottima notizia per la Calabria e i calabresi. Un risultato positivo raggiunto da questo governo regionale, guidato dal presidente Occhiuto che con grande determinazione sta rimettendo in ordine i conti della Regione”. Lo dichiara in una nota la consigliera regionale di Forza Italia, Katya Gentile.

“Grande soddisfazione in particolar modo per la ricognizione e definizione del debito in campo sanitario che, dopo 12 anni di commissari inviati dai precedenti governi, denota un’inversione del trend in positivo. Un risultato impensabile per molti, per noi gratificante, frutto di due anni di intenso lavoro che consideriamo non come un punto d’arrivo, ma come uno sprone e uno stimolo a fare sempre di più. Seguendo questa rotta riusciremo a ridare dignità e credibilità alla Calabria“.