I vini calabresi piacciono anche al Merano WineFestival

MERANO – Anche al Merano WineFestival, evento glamour del settore enologico italiano, giunto alla sua 32ma edizione, i vini calabresi sono riusciti ad imporsi per la loro qualità, cresciuta tanto in questi anni. In tutto una trentina le cantine calabresi presenti, sia all’interno dello stand allestito dall’assessorato regionale all’Agricoltura della Regione Calabria, in collaborazione con l’Arsac che nei vari padiglioni predisposti per l’occasione. Nonostante sia stata la prima volta per i vini calabresi che hanno partecipato a questo importante appuntamento vitivinicolo italiano, per il prossimo anno il patron del Merano WineFestival, ha dato la sua disponibilità all’assessore regionale Gianluca Gallo per organizzare una sessione di questo importante evento in Calabria

- Pubblicità Sky-